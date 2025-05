SGP blijft tegen vrouwen in politieke functies

NIEUWEGEIN (ANP) - Bij de SGP blijven vrouwen niet welkom in politieke of bestuurlijke functies. Een motie van de afdeling Vlissingen om het beginselreglement te wijzigen om dit mogelijk te maken werd zaterdag op de partijdag in Nieuwegein ruim verworpen. Voor het voorstel stemden 53 leden, tegen waren 299 leden.

Het hoofdbestuur had de motie ook ontraden. "Het bewaren van de eenheid binnen de partij ziet het hoofdbestuur als een zeer belangrijk Bijbels uitgangspunt", was een reden om tegen de motie te zijn. Voor dit standpunt was "breed draagvlak" in de partijadviesraad.

De netelige kwestie speelt al vele jaren binnen de meer dan honderdjarige SGP. De Hoge Raad oordeelde in 2010 dat de conservatief christelijke partij vrouwen niet langer mocht uitsluiten van haar kieslijsten. Drie jaar later paste de SGP het reglement aan waardoor vrouwen politiek actief mochten worden voor de partij. Maar in het beginselprogramma bleef staan dat vrouwen die zitting nemen in vertegenwoordigende of bestuurlijke politieke organen, handelen in strijd met hun roeping.