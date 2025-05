Meerderheid NSC-stemmers: partij kan beter worden opgeheven

NSC-stemmers zijn zo teleurgesteld in hun partij dat ze vinden dat die beter kan worden opgeheven. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel.

Een pijnlijke boodschap, op de dag van het derde partijcongres waar met leden gesproken wordt over de toekomst van de partij.

"We deden onderzoek onder duizenden kiezers die bij de verkiezingen zorgden voor de 20 zetels voor Omtzigt en NSC", vertelt Gijs Rademaker bij RTL Nieuws. "NSC wilde Nederland gaan veranderen, maar de achterban concludeert dat dat is mislukt. De teleurstelling bij oud-NSC-kiezers is groot."

Van de mensen die in 2023 massaal op NSC stemden, is slechts 7 procent positief en van de 20 zetels is er virtueel nog maar eentje over. Dat was vermoedelijk niet heel erg anders geweest als Omtzigt was gebleven. "Ik zie dat die teleurstelling gaat over de twijfels en het gebrek aan daadkracht van Omtzigt en de fractie", zegt Rademaker.

"Ook zijn NSC-kiezers gefrustreerd over de gebrekkige samenwerking met de andere coalitiepartijen. 'Waren we als nieuwe partij maar nooit in dit kabinet gestapt', verzuchten veel mensen in het onderzoek. Veel NSC-kiezers lijken daarbij vergeten dat ze vlak na de verkiezingen juist dolgraag wilden deelnemen aan deze coalitie. Het is alleen niet geworden wat ze ervan verwachtten", aldus de opiniepeiler.

Zes op de tien NSC-stemmers vindt nu zelfs dat de partij zich 'na deze kabinetsperiode beter kan opheffen'.