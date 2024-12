Slachtoffers willen gebiedsverbod voor verdachte gijzeling

ZUTPHEN (ANP) - De slachtoffers van de gijzeling van een café in Ede willen dat de rechtbank de 28-jarige Corné H. een gebiedsverbod oplegt. De urenlange gijzeling was voor de vier medewerkers van café Petticoat "een zeer beangstigende situatie", zei hun advocaat dinsdag in de rechtbank in Zutphen.

De vier cafémedewerkers waren na sluitingstijd bezig met opruimen toen H. op 30 maart dit jaar het café aan de Stationsstraat binnenstapte en twee messen toonde. De gijzeling duurde urenlang en de onzekerheid van de slachtoffers was groot. "Het leek alsof ze in een slechte film waren beland", zei hun advocaat.

De slachtoffers verklaarden in hun aangiftes dat ze doodsangsten hebben uitgestaan. De man had hun verteld dat hij in zijn rugzak genoeg explosieven bewaarde "om de hele straat op te blazen". Achteraf zijn er geen explosieven gevonden. Ook dreigde H. "dat het vies zou kunnen aflopen".

Schreeuw om hulp

De verdachte eiste 10.000 euro en een vrijgeleide van de politie, maar verklaarde in de rechtbank dat het hem niet om geld was te doen. Het was eerder een schreeuw om hulp, erkende hij ook in zijn telefoongesprekken met de onderhandelaar van de politie. "Dat heeft ervoor gezorgd dat ik de slachtoffers in fases heb laten gaan", vertelde H. de rechters. Verder zei de verdachte in de volle zittingszaal weinig over de reden om de medewerkers van een willekeurig café urenlang te gijzelen. "Het motief is voor mij nog steeds een raadsel en voor heel veel anderen ook."

De slachtoffers zullen dinsdagmiddag gebruikmaken van hun spreekrecht. Dan bespreekt de rechtbank ook de rapportages van de psycholoog en de psychiater en krijgt de verdachte de strafeis van het Openbaar Ministerie te horen.