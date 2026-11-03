Soedanese verdachten migrantenboot langer vast

DEN HAAG (ANP) - De twee van mensensmokkel verdachte Soedanezen van de migrantenboot die zaterdag in Zeeland is onderschept, blijven voorlopig vastzitten. De onderzoeksrechter heeft het voorarrest met twee weken verlengd, meldt het Openbaar Ministerie.

De rubberboot met in totaal 38 mensen werd zaterdag vroeg gesignaleerd voor de Zeeuwse kust en is naar Cadzand gesleept. Naast de twee Soedanezen zaten 36 mannen uit Afghanistan op de boot, van wie zes minderjarig.

Het is niet duidelijk of al bekend is waar de mensen op de boot zijn gestapt en waar ze naartoe wilden. Het OM wil geen verdere informatie over het onderzoek delen, omdat de verdachten nog steeds in beperkingen zitten en alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De rubberboot had geen motor meer en was stuurloos.