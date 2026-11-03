Dit zijn de grootste legers ter wereld: China leidt, maar Amerika domineert in de lucht

China heeft de meeste actieve militairen ter wereld, de grootste tankvoorraad én de meeste marineschepen. Toch vertelt dat niet het hele verhaal. De Verenigde Staten beschikken over verreweg de grootste militaire luchtvloot, terwijl hun marine gemeten naar scheepsgewicht aanzienlijk groter is dan de Chinese. Wie de grootste krijgsmacht heeft, hangt dus vooral af van wat je telt.

Dat blijkt uit een overzicht dat Visual Capitalist op 23 oktober 2026 publiceerde op basis van cijfers van Global Firepower voor 2026. Daarin worden krijgsmachten langs vier meetlatten gelegd: actieve militairen, tanks, militaire luchtvaartuigen en marineschepen. Het gaat om aantallen, niet om een definitief oordeel over welk land militair het sterkst is.

China heeft de meeste militairen

Met ruim 2 miljoen actieve militairen voert China de personeelsranglijst aan. India volgt met ongeveer 1,43 miljoen, waarna de Verenigde Staten met ruim 1,33 miljoen op de derde plaats staan. Reservisten en paramilitaire eenheden zijn in deze vergelijking niet meegeteld.

Positie Land Actieve militairen 1 China 2.035.000 2 India 1.431.000 3 Verenigde Staten 1.333.030 4 Rusland 1.320.000 4 Noord-Korea 1.320.000 6 Oekraïne 900.000 7 Pakistan 660.000 8 Iran 610.000 9 Ethiopië 503.000 10 Turkije 481.000 Positie Land Aantal tanks 1 China 5.870 2 Rusland 5.630 3 Noord-Korea 4.895 4 Verenigde Staten 4.666 5 India 3.913 6 Egypte 3.620 7 Pakistan 2.677 8 Iran 2.675 9 Turkije 2.284 10 Vietnam 1.999 Positie Land Marinevaartuigen 1 China 841 2 Rusland 747 3 Verenigde Staten 465 4 India 343 5 Indonesië 338

Bron: Global Firepower 2026, zoals weergegeven door Visual Capitalist. visualcapitalist

Opvallend is de positie van Noord-Korea. Het land heeft volgens deze cijfers vrijwel evenveel actieve militairen als de Verenigde Staten. Dat betekent niet dat beide krijgsmachten vergelijkbaar zijn. De Noord-Koreaanse strijdkrachten zijn sterk gericht op een mogelijke grondoorlog op het Koreaanse schiereiland, terwijl de Amerikaanse krijgsmacht wereldwijd opereert.

Ook bij tanks staat China bovenaan

China voert eveneens de tankranglijst aan, met 5.870 exemplaren. Rusland volgt met 5.630 tanks. Noord-Korea bezet de derde plaats en staat daarmee boven de Verenigde Staten en India.

Juist bij tanks kunnen kale aantallen misleidend zijn. Noord-Korea houdt bijvoorbeeld naast nieuwer materieel ook tanks in gebruik die zijn gebaseerd op Sovjetontwerpen uit de jaren vijftig en zestig. Een grote voorraad zegt daardoor niet automatisch veel over de kwaliteit van bepantsering, sensoren of bewapening.

In de lucht hebben de Verenigde Staten een enorme voorsprong

Bij militaire luchtvaartuigen verandert het beeld volledig. De Verenigde Staten hebben er 13.032: meer dan Rusland, China, India en Zuid-Korea samen. Daarbij gaat het niet alleen om gevechtsvliegtuigen, maar ook om onder meer helikopters, transporttoestellen en lesvliegtuigen van alle krijgsmachtdelen.

De vijf grootste militaire luchtvloten zijn:

Verenigde Staten: 13.032 luchtvaartuigen.

Rusland: 4.237.

China: 3.529.

India: 2.183.

Zuid-Korea: 1.540.

Een deel van de Amerikaanse voorsprong hangt samen met de logistiek achter wereldwijde militaire operaties. Troepen en materieel moeten over grote afstanden worden vervoerd, terwijl tankvliegtuigen andere toestellen onderweg van brandstof voorzien.

Kijk je uitsluitend naar jachtvliegtuigen en onderscheppingsjagers, dan wordt het verschil veel kleiner. De Verenigde Staten tellen er volgens het overzicht 1.791, tegenover 1.443 voor China. De Amerikaanse voorsprong bedraagt in die categorie ongeveer 24 procent.

China heeft meer schepen, Amerika een zwaardere vloot

Op zee staat China opnieuw bovenaan als ieder vaartuig als één eenheid meetelt. Het land beschikt volgens de inventarisatie over 841 marinevaartuigen. Rusland volgt met 747 en de Verenigde Staten staan derde met 465. Ook patrouilleboten en andere kleine vaartuigen tellen mee.

Die telmethode heeft een duidelijke beperking: een kleine patrouilleboot telt net zo zwaar mee als een vliegdekschip. Meet je de vlootomvang aan de hand van de totale waterverplaatsing — een maat voor het gewicht van de schepen — dan draaien de verhoudingen om. De Amerikaanse vloot is volgens de aangehaalde Global Firepower-ranglijst ongeveer 2,6 keer zo groot als de Chinese.

Het grootste leger is niet automatisch het sterkste

De vier ranglijsten laten vooral zien hoe verschillend krijgsmachten zijn opgebouwd. China leidt bij personeel, tanks en het aantal marinevaartuigen. De Verenigde Staten hebben hun grootste numerieke voorsprong in de lucht en beschikken over een veel zwaardere vloot. Rusland staat bij tanks, luchtvaartuigen en marinevaartuigen telkens op de tweede plaats.