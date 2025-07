DEN HAAG (ANP) - Aant Jelle Soepboer is "van intentie" om zijn zetel terug te geven aan NSC nu bekend is geworden dat hij bij de Tweede Kamerverkiezingen in oktober de lijsttrekker wordt van de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Het Kamerlid bevestigt na berichtgeving van De Telegraaf dat hij "in goed overleg" met NSC heeft besloten dat de twee functies niet te combineren zijn. Hij is nog bezig met de "praktische uitwerking", maar verwacht de Kamer begin september te verlaten.