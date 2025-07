Trump lijkt rampendienst FEMA toch niet te willen opheffen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is toch niet van plan om de rampenbestrijdingsdienst FEMA op te heffen, schrijft The Washington Post. Hij zinspeelde maanden op de ontbinding van die organisatie, maar volgens functionarissen is dat niet meer aan de orde.

Trump reist vrijdag naar Texas om de impact van de grote overstromingen van vorige week te bekijken. Daarbij kwamen zeker 120 mensen om het leven en meer dan 160 mensen zijn nog vermist. FEMA begon in dat gebied met reddingswerkzaamheden en hulpverlening nadat Trump de ramptoestand had uitgeroepen.

De president had flinke kritiek op FEMA nadat een orkaan vorig jaar september tot grote schade had geleid in North Carolina. Trump riep tijdens de verkiezingscampagne dat de regering, toen nog onder leiding van Joe Biden, geld wegsluisde dat bedoeld was voor de ramp. Ook zou de dienst te "duur, traag en bureaucratisch" zijn. FEMA reageerde destijds dat er veel desinformatie over de organisatie circuleerde.