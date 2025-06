SP waarschuwt: bezuinigingen en stilstand door hogere NAVO-norm

DEN HAAG (ANP) - De hogere NAVO-norm, waar ook Nederland komende week op inzet tijdens de top van het militaire bondgenootschap in Den Haag, leidt de komende jaren tot bezuinigingen en stilstand. Dat heeft SP-leider Jimmy Dijk gezegd in een toespraak bij een door de partij georganiseerde 'Top voor Vrede' in Den Haag.

Nu al is er volgens Dijk "nooit geld" voor bijvoorbeeld betaalbare woningen, goedkopere boodschappen, zorg, onderwijs en openbaar vervoer. "Politici die zich nu vastleggen op de hogere NAVO-norm van Trump en Rutte, laten zich dus nooit vastleggen op het oplossen van de problemen van mensen. Zij leggen zich vast op jarenlange bezuinigingspolitiek."

NAVO-chef Mark Rutte wil dat de lidstaten op termijn minstens 3,5 procent van de omvang van de economie gaan uitgeven aan defensie, en nog eens 1,5 procent aan zaken als infrastructuur en cyberveiligheid. Nu ligt die norm nog op 2 procent. Het demissionaire kabinet heeft zich achter dat voorstel geschaard, met steun van een ruime Kamermeerderheid. De SP sprak zich er afgelopen week in een Kamerdebat ook al tegen uit.