Belarussische oppositieleider Sergej Tichanovski vrijgelaten

MINSK (ANP) - De Belarussische oppositieleider Sergej Tichanovski is vrijgelaten. Dat meldden zijn vrouw Svetlana Tichanovskaja en mensenrechtenorganisatie Viasna zaterdag op X en op Telegram. Op beelden is te zien hoe Tichanovski onder applaus uit een busje stapt en zijn vrouw omarmt.

Tichanovski zou het in 2020 opnemen in de presidentsverkiezingen tegen Aleksandr Loekasjenko, die Belarus al sinds 1994 regeert. Nog voor de stembusgang werd hij gearresteerd en veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf.

De vrijlating komt op dezelfde dag dat de Amerikaanse gezant Keith Kellogg een ontmoeting had met Loekasjenko. De twee spraken in Minsk onder meer over de betrekkingen tussen de VS en Belarus.