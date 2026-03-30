Spanje sluit luchtruim voor vliegtuigen VS die Iran aanvallen

MADRID (ANP) - Spanje heeft het luchtruim gesloten voor alle Amerikaanse vliegtuigen die betrokken zijn bij de aanvallen op Iran, meldt de krant El País. De Spaanse regering weigerde eerder al om de Amerikanen gebruik te laten maken van Spaanse militaire bases, maar gaat nu nog een stap verder.

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zich binnen de Europese Unie het hardst uitgesproken tegen de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens hem waren de Amerikaanse en Israëlische aanvallen tegen het internationaal recht, omdat Iran geen directe bedreiging vormde.

Die uitspraken leidden tot woede bij de Amerikaanse president Donald Trump. Hij dreigde de handel met Spanje te stoppen vanwege Sánchez' opstelling.