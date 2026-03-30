ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spanje sluit luchtruim voor vliegtuigen VS die Iran aanvallen

Samenleving
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 11:35
MADRID (ANP) - Spanje heeft het luchtruim gesloten voor alle Amerikaanse vliegtuigen die betrokken zijn bij de aanvallen op Iran, meldt de krant El País. De Spaanse regering weigerde eerder al om de Amerikanen gebruik te laten maken van Spaanse militaire bases, maar gaat nu nog een stap verder.
De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zich binnen de Europese Unie het hardst uitgesproken tegen de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens hem waren de Amerikaanse en Israëlische aanvallen tegen het internationaal recht, omdat Iran geen directe bedreiging vormde.
Die uitspraken leidden tot woede bij de Amerikaanse president Donald Trump. Hij dreigde de handel met Spanje te stoppen vanwege Sánchez' opstelling.
loading

POPULAIR NIEUWS

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

Coup tegen Poetin? Onvrede groeit

Waarom je meestal misslaat als je een mug wilt doden (en hoe je wél raak mikt)

De koffers voor de paasvakantie lagen al in de auto. De hond zat te wachten op de achterbank.Toen werd vader boos

Het Lidewij‑effect: hoe een warme elitejeugd uitmondde in extreem rechtse opvattingen

Toxicoloog over aangebrand worstje: "Vergelijkbaar met roken van heel pakje sigaretten"

Loading