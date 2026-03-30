Brand bij Israëlische Bazan-raffinaderij na aanval

Bij aanvallen op het noorden van Israël is schade aangericht bij de Bazan-raffinaderij nabij Haifa. Op beelden bij Israëlische media is te zien hoe rook en vlammen opstijgen uit de raffinaderij. Volgens het Israëlische Channel 13 zijn er vooralsnog geen gewonden gemeld, wel zou volgens onbevestigde bronnen een chemische substantie lekken.

Op diverse plekken in Israël klonk eerder op maandag het luchtalarm, vanwege een raketbarrage van Iran en het door Iran gesteunde Hezbollah. Eerder op de dag stelde de Israëlische krijgsmacht op haar beurt aanvallen te hebben uitgevoerd op Libanon. Daarbij zouden "terroristen van Hezbollah, gekleed als hulpverleners" doelwit zijn geweest. Volgens Israël vervoerden zij met ambulances wapens van het noorden naar het zuiden van Libanon.