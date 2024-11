SP'er Dijk teleurgesteld in aftreden Idsinga zonder debat

DEN HAAG (ANP) - SP-leider Jimmy Dijk vindt het vertrek van NSC'er Folkert Idsinga als staatssecretaris "echt uitermate teleurstellend". "Ik heb niet een debat met deze man kunnen voeren", aldus Dijk in WNL Op Zondag. "Ik vind het vreemd dat een staatssecretaris nu zo snel opstapt. Dat geeft het vermoeden dat er meer achter zit."

Idsinga stapte op na kritiek van de Kamer op het feit dat hij zijn zakelijke belangen niet heeft geopenbaard. Hij noemde het daarbij "onverteerbaar" dat ook coalitiepartner PVV eiste dat hij openheid van zaken zou geven. "Ik ben geraakt door het politieke krachtenveld en de dynamiek rondom omgangsvormen en toon", zei Idsinga vrijdag tijdens een ingelast persmoment waarin hij zijn aftreden aankondigde. Over de tweets van PVV-leider Geert Wilders zei Idsinga: "De wijze waarop via sociale media boodschappen worden verspreid, ervaar ik als zeer schadelijk voor de politiek."

Dat Wilders "er zo invliegt", droeg volgens SP'er Dijk inderdaad bij aan het vertrek van de staatssecretaris. De socialist vroeg om volledige openbaarheid van de zakelijke belangen van Idsinga, die als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk was voor het belastingbeleid. De oproep kreeg uiteindelijk een meerderheid met behulp van de PVV, maar de afdronk is wat Dijk betreft onbevredigend. Hij wijst daarbij op het belang dat NSC hecht aan openbaarheid en transparantie. "Blijkbaar stapt iemand dan liever op dan dat hij open en transparant is, en dat vind ik erg opvallend van een staatssecretaris van die partij."