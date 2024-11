Warren Buffett verkoopt voor miljarden aan aandelen Apple

OMAHA (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De bekende Amerikaanse belegger Warren Buffett heeft zijn belang in Apple verder verkleind. Mede daardoor is de kas van zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway aangedikt tot een recordomvang van meer dan 325 miljard dollar (bijna 300 miljard euro), volgt uit dit weekend naar buiten gekomen kwartaalcijfers.

Het belang in de iPhone-maker was aan het einde van het kwartaal nog een kleine 70 miljard dollar waard, een daling ten opzichte van de ruim 84 miljard dollar drie maanden eerder. Rekening houdend met de koersbewegingen van Apple, wijst dit erop dat Berkshire zijn belang met ongeveer 25 procent heeft verminderd. Apple blijft wel de grootste investering van de inmiddels 94-jarige Buffett.

Voorgaande kwartalen deed de miljardair ook al aandelen in Apple van de hand. Toch is Buffett zijn geloof in Apple niet verloren. Hij zei in mei dat Apple een "nog beter" bedrijf was dan twee andere waarin Berkshire aandelen bezit: American Express en Coca-Cola. Dat duidt erop dat hij de aandelen waarschijnlijk om belastingtechnische redenen heeft verkocht.

Berkshire kwam in de jaren zestig in handen van de belegger. Die maakte van de toenmalige textielfabrikant een groot zakenimperium. Het bedrijf is tegenwoordig een conglomeraat met belangen in tientallen ondernemingen. De laatste jaren heeft Buffett evenwel geen grote overnames meer gedaan.