Staatssecretaris: bangmakerij over toezicht weekendschool onnodig

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Mariëlle Paul van Onderwijs vindt de "brede bangmakerij" over de plannen om meer zicht te houden op weekendscholen vervelend en onnodig. "Alsof je overal achter de voordeur kunt kijken, daar is dus echt geen sprake van", zei de bewindsvrouw voorafgaand aan de ministerraad. "Ik denk dat 99,9 procent van de instellingen hier nooit iets van zal merken of mee te maken zal hebben."

Een nieuw wetsvoorstel geeft de onderwijsinspectie de bevoegdheid om weekendscholen te controleren als er meldingen zijn van mogelijke misstanden. Broodnodig, vindt Paul. "Op dit moment heb ik geen enkel instrument om verder te onderzoeken als er signalen zijn dat er in instellingen van informeel onderwijs sprake is van wantoestanden, dat er sprake is van kinderen die aangezet worden tot haat, discriminatie of geweld."

De vrees van moslimorganisaties en christelijke partijen is dat de onderwijsvrijheid in het gedrang komt. De regels zouden ook te veel organisaties betreffen, terwijl er bij een heel klein deel maar sprake is van wantoestanden. Dat weerspreekt Paul. "Nee, ik denk dat het een heel doeltreffend middel is. Je kunt niet zomaar in het wilde weg gaan klagen of een signaal afgeven. Het gaat om stevige signalen."

Op weekendscholen worden bijvoorbeeld koran- of bijbellessen gegeven, maar sommige instellingen richten zich ook specifiek op taalonderwijs.