Oud-havenmedewerker aangehouden voor import grote partijen drugs

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft donderdagavond een 38-jarige man aangehouden op Rotterdam The Hague Airport. De Marokkaanse oud-havenmedewerker zou tussen 2019 en 2021 betrokken zijn geweest bij de invoer van meerdere grote partijen drugs, aldus de politie. Hij kwam in beeld door gekraakte berichten in het onderzoek naar de voortvluchtige Jos Leijdekkers.

De man verbleef langere tijd in het buitenland en werd bij terugkomst in Nederland aangehouden.

Volgens de politie speelde de verdachte een sleutelrol in de organisatie van Leijdekkers. Hij werkte jarenlang in de haven en zou meerdere corrupte contacten hebben ingezet bij de invoer van drugs.

Doorzoekingen

Na de aanhouding zijn op vier plekken in Rotterdam doorzoekingen geweest. Daarbij zijn contant geld, horloges en gegevensdragers in beslag genomen. Maandag wordt beslist of de man langer in de cel moet blijven.

Jos Leijdekkers werd in juni tot 24 jaar cel veroordeeld voor de handel in cocaïne en het geven van een moordopdracht. Hij is nog altijd voortvluchtig.