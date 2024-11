Groot onderzoek naar aanpak agressie tegen mensen in functie

TILBURG (ANP) - Universiteiten, onderzoekscentra, politie, gemeenten en ook vervoerders, een supermarkt en zorginstellingen beginnen samen een onderzoek naar mogelijkheden om agressie van burgers, klanten en patiënten naar mensen in diverse functies te verminderen. Het moet al over een jaar oplossingen opleveren voor het veelbesproken probleem.

Dat meldt onder meer de universiteit van Tilburg. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft meer dan 7 miljoen euro toegekend aan de onderzoekers, die onder meer moeten komen met een handboek voor werkenden die te maken hebben met agressief publiek.

"Het verminderen van agressie tussen burgers en medewerkers in de frontlinie is niet alleen cruciaal voor de veiligheid van de professionals, maar heeft ook een brede maatschappelijke impact," zegt Stefan Bogaerts van Tilburg University. "Door samen te werken met publieke en private sectoren en gebruik te maken van geavanceerde technologieën, kunnen we wetenschappelijke inzichten direct omzetten in effectieve en praktische oplossingen", verwacht hij.

Die oplossingen moeten in verschillende sectoren toepasbaar zijn.