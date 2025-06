Stafchef Zelensky en vicepremier naar VS na overleg met Rusland

KYIV (ANP/RTR) - De stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Andri Jermak, en de eerste vicepremier Joelia Svyrydenko gaan volgens een bron van persbureau Reuters naar Washington. De twee reizen naar de VS na het overleg in Istanbul tussen Oekraïne en Rusland. De twee strijdende partijen spraken maandag met Turkije als bemiddelaar over mogelijkheden voor een bestand en voor een vredesregeling

Het was hun tweede bijeenkomst in Istanbul sinds half mei. Toen kwamen Oekraïne en Rusland voor het eerst in ruim drie jaar samen voor direct overleg. Ze kwamen in mei overeen elk duizend gevangenen vrij te laten. Ze spraken ook af opnieuw in gesprek te gaan en met voorstellen te komen voor het beëindigen van de vijandelijkheden en voor vrede tussen de buurlanden.

De VS zijn een belangrijke aanjager geweest van vredesoverleg. De dit jaar aangetreden president Donald Trump heeft gezegd dat hij de oorlog zo snel mogelijk wil beëindigen.