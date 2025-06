Stalker van Taylor Swift krijgt contactverbod opgelegd

LOS ANGELES (ANP) - Een vermeende stalker van Taylor Swift heeft van de rechter een tijdelijk contactverbod opgelegd gekregen. Dat melden media als het blad Billboard. De zangeres had om het contactverbod gevraagd nadat de man, Brian Jason Wagner, meerdere keren bij haar huis was opgedoken.

Volgens Swift zou de man hebben gezegd dat hij in het huis van de zangeres woont, een relatie met haar heeft en dat hij gelooft dat zij de moeder van zijn zoon is. "Ik deel niet publiekelijk waar ik woon en heb de locatie van mijn woning in Los Angeles nooit met meneer Wagner gedeeld", schreef Swift in haar verzoek. "Het feit dat hij weet waar ik woon en het pand meerdere keren heeft bezocht, weigert te vertrekken en beweert toegang nodig te hebben, doet me vrezen voor mijn veiligheid en die van mijn gezin."

De 35-jarige Swift heeft in de afgelopen jaren vaker last gehad van stalkers. In 2024 werd een man die drie keer bij haar huis werd opgepakt overgeplaatst naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.