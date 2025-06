Met hoeveel kilometers op de teller is een occasion een goede keus?

Als iemand een nieuwe tweedehandsauto heeft gekocht is meestal het eerst wat hij trots vertelt: heeft maar 200.000 kilometers op de teller. Of een ander getal.

Is het aantal kilometers op de teller inderdaad de beste voorspeller hoelang een auto nog meegaat?

Volgens Topgear en de ANWB is de kilometerstand een goede indicatie.

Niet onlogisch:

Hoe meer kilometers, hoe meer slijtage aan onderdelen zoals de motor en de ophanging.

Onderhoudsbehoefte : Auto's met veel kilometers hebben vaak meer onderhoud nodig.

Voor een benzineauto is 200.000 een goed uitgangspunt: daaronder is een tweedehandsauto meestal in orde. Voor diesels is dat 300.000. Voor elektrische auto's is het te vroeg voor een norm: ze bestaan te kort voor vuistregels.

Waar je verder op moet letten:

Een tweedehandsauto wordt een groter risico naarmate de kilometerstand stijgt, maar vooral als het onderhoud niet aantoonbaar goed is uitgevoerd. Belangrijke aandachtspunten: