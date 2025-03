Starmer bij begin top: uniek moment voor veiligheid Europa

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Keir Starmer zei zondag bij het begin van de speciale top over Oekraïne dat een moment als dit "eens in een generatie" voorkomt. Hij zei dat alle landen moeten "bijspringen" voor de veiligheid van Europa.

Starmer zat naast de Oekraïense president Zelensky, met achter hen de vlaggen van Oekraïne en de Europese landen. De belangrijke top in Londen over het conflict in Oekraïne wordt bijgewoond door een grote groep Europese leiders. Ook de Nederlandse premier Dick Schoof is aanwezig.