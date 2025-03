Schaatsster Kok houdt met vijfde zege 500 meter ongeslagen status

HEERENVEEN (ANP) - Femke Kok heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen ook de laatste 500 meter gewonnen. De 24-jarige regerend wereldkampioene was met 37,13 opnieuw sneller dan olympisch kampioene Erin Jackson uit de Verenigde Staten en Kaja Ziomek Nogal uit Polen. Het is de vijfde overwinning voor Kok op de 500 meter in de wereldbeker, waarmee ze haar ongeslagen status behield.

Het verschil met de concurrentie was opnieuw ruim. Jackson werd tweede met 37,43 en greep daarmee wel de eindzege in het wereldbekerklassement. Ziomek-Nogal gaf met 37,73 0,60 seconde toe.

Kok won vrijdag de 500 meter en was eerder al de beste in Calgary en Milwaukee. De sprintster van Reggeborgh sloeg de wereldbekerwedstrijden in Polen een week eerder over en miste de eerste wereldbekers in Azië door een virusinfectie.

Suzanne Schulting werd in 37,86 achtste. Naomi Verkerk zat daar met 37,95 vlak achter op de negende plaats. Jutta Leerdam finishte als elfde met 37,97. Dione Voskamp sloot de wereldbekercyclus af met de achttiende plaats met 38,45.