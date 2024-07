Starmer: de strijd voor vertrouwen is de strijd van onze tijd

LONDEN (ANP/RTR) - De aanstaande premier van het Verenigd Koninkrijk, Keir Starmer, heeft gezegd dat de strijd om vertrouwen de "strijd wordt die onze tijd definieert". De Labourleider zei dit vlak nadat genoeg stemmen waren geteld om met zekerheid te zeggen dat zijn partij een grote meerderheid heeft gehaald in het Britse Lagerhuis.

Starmer, die een centrumlinkse regering gaat vormen op een moment dat uiterst rechts winst boekt in Europa, zei ook dat hij beoordeeld wil worden op zijn vermogen om te laten zien dat de politiek een positieve kracht in de wereld kan zijn. Hij noemde het mandaat dat het Britse volk aan Labour heeft gegeven een "grote verantwoordelijkheid" en beloofde onmiddellijk aan de slag te gaan met het verbeteren van het land.

"Onze taak is niets minder dan het vernieuwen van de ideeën die dit land bijeenhouden: nationale vernieuwing", zei hij tegen zijn partijgenoten. "De strijd om vertrouwen is de strijd die onze tijd definieert. We hebben zo hard campagne gevoerd om te laten zien dat we in staat zijn het publiek te dienen." En: "Politiek moet weer publieke dienstverlening worden."

Starmer had het ook over zijn jeugd, een tijd waarin de Britse arbeidersklasse volgens hem nog onbezorgd naar de toekomst durfde te kijken. Die tijd zei de sociaaldemocraat te willen terugbrengen.