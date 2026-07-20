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Starmer spreekt in afscheidsspeech steun uit voor opvolger

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 12:32
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LONDEN (ANP) - Keir Starmer heeft afscheid genomen als Britse premier. Hij sprak tijdens een laatste speech voor zijn ambtswoning in Downing Street steun uit voor zijn opvolger Andy Burnham. "Ik wens hem veel succes. Hij heeft mijn volledige steun", zei Starmer.
Starmer blikte tijdens zijn korte toespraak nog eens terug op wat hij ziet als zijn politieke successen, zoals de verkiezingsoverwinning van Labour in 2024. Hij zei het land sterker achter te laten. Naderhand klonk luid applaus en gejuich.
De impopulaire Starmer kwam binnen zijn partij onder druk te staan om op te stappen en maakt plaats voor zijn partijgenoot Burnham. Starmer vertrok na de speech naar koning Charles om zijn ontslag officieel in te dienen.
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