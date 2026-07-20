Dit komt er kijken bij het exporteren van goederen naar het buitenland

Wanneer je als ondernemer wilt gaan exporteren naar andere landen dan moeten er zaken worden geregeld die niet aan de orde komen bij handel met klanten in Nederland. Bij export is er een verschil tussen landen binnen de EU en landen die zich aan de EU regels conformeren en landen buiten de EU en buiten Europa. Er zijn verschillende manieren van transport mogelijk en je hebt te maken met specifieke regelgeving die nogal eens verandert.

De aard van de goederen

Allereerst is het belangrijk wat voor soort goederen je gaat exporteren. Er is een groot verschil tussen export van bederfelijke waar en export van goederen die langer onderweg mogen zijn. Verse producten worden over het algemeen gekoeld vervoerd om bederf tegen te gaan. Hier gelden specifieke regels voor. Wil je een transport naar Frankrijk van groente of fruit regelen dan moet alles wel in goede staat op zijn bestemming aankomen. Gaat het om een transport van houdbare conserven of van non-food producten dan hoef je je op dat punt uiteraard minder zorgen te maken. In dat laatste geval kun je ook gemakkelijker kiezen voor een LTL transport. LTL staat voor Less than Truck Load, waarbij je een vrachtwagen deelt met andere opdrachtgevers. Dit is uiteraard goedkoper, al kan de aflevering van de zending wel wat langer duren, wat meestal geen probleem is.

Vrachtbrieven

In alle gevallen moeten er vrachtbrieven worden opgesteld voor een transport. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een transport naar Spanje , binnen de EU dus, of een transport naar een niet-EU land. De chauffeur kan op elk moment staande worden gehouden door de politie of douane voor een controle van de lading. Uiteraard ben je als opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de vrachtdocumenten. Als je goederen exporteert naar een land dat geen lid is van de EU dan kunnen er andere regels gelden. Zo mag lang niet alles zomaar het Verenigd Koninkrijk of IJsland in. Exporteer je naar andere werelddelen zoals Azië of Amerika dan kunnen er speciale importheffingen gelden. Soms is er een handelsembargo tegen een land, dan mag je niet zomaar exporteren en moet je, als je dat toch wilt doen, toestemming vragen aan de overheid.

Wie regelt mijn transport?

Export luistert nauw en moet aan specifieke regels voldoen. Doe zaken met een bedrijf dat hier ervaring mee heeft, zoals Kuipers Logistics. Zij kunnen jouw transport regelen zowel binnen Europa als daarbuiten. Voor transport buiten Europa wordt meestal gebruikgemaakt van zeevracht. De transporteur regelt het vervoer naar de haven, bijvoorbeeld in Rotterdam of Antwerpen, waarna de vracht in een zeecontainer wordt geladen voor verder transport. Eenmaal gearriveerd in de haven van bestemming, kan het logistiek bedrijf in Nederland ook het transport ter plaatse regelen in overleg met hun lokale contactpersonen. De vracht wordt voortdurend gemonitord zodat je precies weet wanneer die bij je klant is afgeleverd en of alles in goede staat is aangekomen.