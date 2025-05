Steeds meer gemeenten spreken zich uit tegen aanval op Gazastrook

DEN HAAG (ANP) - Steeds meer Nederlandse gemeenten veroordelen de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Zo spreekt Gouda woensdag van "immens menselijk leed" in het gebied. De Zuid-Hollandse stad wil dat het kabinet alles doet "om het buitensporig geweld in Gaza te stoppen en de noodhulp zo snel mogelijk op gang te brengen".

In een verklaring beschrijven burgemeester Pieter Verhoeve (SGP) en de wethouders (D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en CDA) de situatie in Gaza: "Ziekenhuizen en tentenkampen worden gebombardeerd, er is hongersnood, noodhulp wordt nauwelijks toegelaten. Ook de gijzelaars zitten in een onmenselijke situatie." Ook roepen ze op tot respect voor Joodse inwoners van Gouda, "zij worden aangesproken op geweld waar ze niet verantwoordelijk voor zijn, of dat ze zelf niet steunen."

De gemeente Diemen wil dat het kabinet "een krachtiger geluid tegen de daden van de Israëlische regering" laat horen.