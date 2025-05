Aedes en woningcorporaties starten kort geding om huurbevriezing

DEN HAAG (ANP) - Woningcorporatiekoepel Aedes en 230 corporaties starten een kort geding vanwege de huurbevriezing. Ze willen bij de rechtbank in Den Haag afdwingen dat het kabinet de afspraken voor meer woningbouw nakomt. Eerder deze maand sommeerde Aedes woonminister Mona Keijzer om de afspraken na te komen en de huurbevriezing voor dit en volgend jaar terug te draaien. Maar de minister gaat door met haar wetsvoorstel.

In december maakten woningcorporaties, overheden en andere woningbouwpartijen afspraken over de bouw van huizen. Maar doordat woningcorporaties met het voorstel de huren niet mogen verhogen dreigen investeringen in nieuwbouw en verduurzaming stil te vallen, waarschuwde Aedes eerder. Daarmee worden de afspraken uit de overeenkomst in de ogen van de koepelorganisatie geschonden. "Corporaties zien de gang naar de rechter als een uitzonderlijke, maar wel noodzakelijke stap, om de goede volkshuisvesting overeind te houden", zegt voorzitter Liesbeth Spies.