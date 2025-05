Steun wet over motorclubverbod onzeker in senaat, BBB twijfelt

DEN HAAG (ANP) - Het wetsvoorstel dat de minister de bevoegdheid geeft om organisaties als criminele motorclubs te verbieden, is niet verzekerd van steun in de Eerste Kamer. PvdA was een van de initiatiefnemers van het voorstel, maar heeft zich in de gezamenlijke fractie met GroenLinks tegen het plan gekeerd. De grootste senaatsfractie BBB uitte tijdens het debat over het plan grote twijfels over nut en noodzaak.

"Er is een kans - hoe klein dan ook - dat er misbruik van gemaakt kan worden", verwoordt BBB-senator Robert van Gasteren de vrees die vaker te horen is. Omdat in het voorstel niet duidelijk gedefinieerd staat welke organisaties verboden mogen worden, vreest hij dat een toekomstige minister een organisatie om een andere reden kan verbieden. Verboden clubs kunnen wel achteraf naar de rechter stappen.

Tegenstanders wijzen erop dat het de afgelopen jaren is gelukt om criminele motorclubs via de rechter te verbieden en twijfelen daarom aan de noodzaak van de nieuwe regels.