Verrassende zege in tijdrit moet bij Hoole nog bezinken

PISA (ANP) - Daan Hoole kon niet geloven dat hij met de tijdritzege in Pisa zijn eerste ritoverwinning in een grote wielerronde had geboekt. "Het moet nog even allemaal bezinken. Ik zit nog vol emoties", zei de 26-jarige wielrenner van Lidl-Trek in het flashinterview. "Een ritoverwinning in de Giro is zo speciaal."

De Nederlands kampioen tijdrijden reed de tijdrit van Lucca naar Pisa onder droge omstandigheden en zag dat de klassementsrenners onder wie de Spanjaard Juan Ayuso en de Sloveen Primoz Roglic in de regen niet aan zijn tijd konden komen. De Britse specialist Joshua Tarling werd op 7 seconden tweede.

"Ik had dit nooit gedacht", zei Hoole. "Natuurlijk hadden de klassementsmannen regen, dat maakte veel verschil. Maar ik ben ook blij dat ik Joshua Tarling, die onder ongeveer dezelfde omstandigheden reed, heb kunnen verslaan. Dat is een geweldig gevoel. Hij is een van de beste tijdrijders in de wereld."