Stoffer pleit voor verdeling asielzoekers op cultuur en religie

door anp
zaterdag, 30 mei 2026 om 12:05
NIEUWEGEIN (ANP)
NIEUWEGEIN (ANP) - De SGP wil dat bij verdeling en opvang van asielzoekers de "culturele en religieuze afstand tot onze samenleving" meeweegt. Dat zegt partijleider Chris Stoffer op een bijeenkomst van de orthodox-christelijke partij in Nieuwegein. De SGP noemt het huidige asielbeleid onhoudbaar en vindt dat dit strenger moet.
"Het kan voor een asielzoeker uit een islamitisch land juist veel passender zijn om een nieuw thuis te krijgen in een veilig ander islamitisch land", zegt Stoffer. "En een vervolgde christen staat juist weer dichter bij een samenleving die is gestempeld door het christendom."
Onderscheid maken op basis van religie gaat in tegen internationale mensenrechtenverdragen. Ook de grondwet verbiedt discriminatie op grond van religie.
De recente gewelddadige protesten tegen de komst van opvanglocaties veroordeelt de SGP. Stoffer benadrukt dat "we bij het asielonderwerp altijd praten over mensen van vlees en bloed. Net zoals wijzelf zijn."
