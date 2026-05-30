Brussel komt woensdag met pakket nieuwe techmaatregelen

Economie
door anp
zaterdag, 30 mei 2026 om 11:27
BRUSSEL (ANP/AFP) - Brussel presenteert woensdag een pakket met nieuwe regels voor chips, cloudcomputing en AI. Daarmee wil de Europese Unie voor deze technologieën minder afhankelijk worden van landen als de Verenigde Staten en "haar plaats in de wereldwijde race om geo-economische macht heroveren". Dat komt naar voren uit een conceptdocument dat persbureau AFP heeft ingezien.
Het technologische soevereiniteitspakket is een van de maatregelen van Brussel om de lokale productie te stimuleren. Het bevat onder meer een wet die de uitrol van infrastructuur voor datacenters moet versnellen.
Hoge EU-functionarissen hebben de VS niet specifiek genoemd. In Europa leven al langer zorgen over de afhankelijkheid van Amerikaanse cloudaanbieders. Die nemen zo'n 70 procent van de Europese markt voor hun rekening. Het landenblok vreest dat president Donald Trump belangrijke digitale infrastructuur kan stilleggen als de spanningen tussen de EU en de VS verder oplopen.
