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Storing in Europees datasysteem opgelost, meldt IND

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 22:14
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DEN HAAG (ANP) - De storing met het asielsysteem Eurodac is opgelost. Dat laat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vrijdagavond laat weten. De storing was op de dag dat het Europese migratiepact in werking trad.
De IND verwacht niet dat de storing tot veel vertraging heeft geleid voor de asielprocedures. Met Eurodac kunnen landen informatie zoals vingerafdrukken uitwisselen, om na te gaan of iemand in een andere EU-lidstaat ook al een asielaanvraag heeft gedaan.
Ook migratieminister Bart van den Brink zei eerder op vrijdag al dat de storing, die in de ochtend begon, niet meteen problemen oplevert in Nederland.
Het nieuwe pact beoogt de buitengrens van Europa strenger te bewaken.
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