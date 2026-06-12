Japanse keizer en keizerin arriveren zaterdag in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren zaterdag in Nederland, is te lezen op de website van het Japanse hof. Het keizerlijk paar komt op uitnodiging van koning Willem-Alexander naar ons land voor een staatsbezoek, dat van woensdag tot en met vrijdag duurt. Het is niet gebruikelijk dat staatshoofden al dagen voor het begin van een staatsbezoek aankomen in het land dat zij bezoeken.

Volgens Japanse media logeren Naruhito en Masako op Kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn tot het staatsbezoek officieel van start gaat. Het is niet bekend hoe zij hun dagen in Nederland invullen, op enkele activiteiten na. Zo vertelde Willem-Alexander onlangs tijdens een gesprek met de Nederlandse pers dat hij zondag samen met de Japanse keizer naar de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan kijkt. Maandag poseert het keizerlijk paar voor de media tijdens een fotomoment op Paleis Het Loo.

Máxima neemt Naruhito volgende week mee naar het Rijksmuseum in Amsterdam, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst verder. Het is niet de eerste keer dat Naruhito het Rijksmuseum bezoekt. Op 29 april 2013 werd daar een afscheidsdiner gegeven voor toenmalig koningin Beatrix, die een dag later abdiceerde. De Japanse keizer, toen nog kroonprins, was ook aanwezig bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Dat het keizerspaar naar Nederland komt, is bijzonder te noemen. Masako had lange tijd mentale problemen en volgens het Japanse hof heeft ze "soms schommelingen" in haar gezondheid.