Storm Floriane voorbij, zwaarste windstoot 108 kilometer per uur

HOUTEN (ANP) - Storm Floriane is gaan liggen, meldt Weeronline maandagavond. "Vanaf exact 19.00 uur is er nergens meer stormkracht gemeten", aldus het weerbureau. Voor de tweede officiële storm van dit kalenderjaar gaf het KNMI voor heel Nederland code geel af. Die waarschuwing gold in de loop van de avond enkel nog voor het noorden.

Het hardst waaide het in Hoek van Holland. Daar bedroeg de zwaarste windstoot 108 kilometer per uur. Hierna volgden IJmuiden en de Houtribdijk, die Lelystad en Enkhuizen verbindt, met respectievelijk 105 en 104 kilometer per uur.

Die windsnelheden zorgden op veel plekken in het land voor overlast. Op onder meer de NS-trajecten tussen Eindhoven en Weert, en Maastricht en Valkenburg leidde dit tot vertragingen en ook moest Rijkswaterstaat tijdelijk enkele rijstroken afsluiten vanwege bomen, takken en andere objecten op het wegdek.

Voor de komende dagen wordt een kouder weertype verwacht, aldus Weeronline, dat voor woensdag en donderdag op plekken in het zuidoosten ook sneeuw verwacht.