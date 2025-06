Strijdkrachten Israël: raketaanvallen Iran fors afgenomen

JERUZALEM (ANP) - Iran heeft bij nachtelijke aanvallen minder dan tien ballistische raketten op Israël afgevuurd. Dat bericht de nieuwssite Times of Israel, op basis van cijfers van de Israëlische strijdkrachten.

De krijgsmacht meldde drie afzonderlijke Iraanse aanvallen. Die vonden kort na middernacht plaats en in de vroege ochtend. Er zijn geen meldingen van raketinslagen in bewoonde gebieden of slachtoffers.

De aanvallen zijn veel kleiner in omvang dan vergelijkbare beschietingen in voorgaande nachten, bericht de nieuwssite. Israëlische media berichtten maandag dat Iran in enkele dagen tijd honderden ballistische raketten had afgevuurd.

Iran reageerde daarmee op de Israëlische bombardementen op doelen op Iraans grondgebied. Het is onduidelijk waarom de Iraanse aanvallen nu in omvang lijken af te nemen, maar er zijn berichten dat Iran aanstuurt op een wapenstilstand.