GroenLinks-PvdA steunt kabinetsinzet op fors hogere NAVO-norm

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA steunt de kabinetsinzet om de NAVO-norm, het bedrag dat lidstaten van het militaire bondgenootschap minimaal aan defensie moeten besteden, te verhogen van 2 naar 3,5 procent van de omvang van de economie. Dat laat de partij weten voorafgaand aan een Kamerdebat over de Nederlandse inzet bij de NAVO-top van volgende week. Hoe dat betaald moet worden, is wat de partij betreft aan een volgend kabinet.

"Deze tijd vraagt om leiderschap dat Nederland beschermt", zegt partijleider Frans Timmermans. "Nederland en Europa zijn in lange tijd niet zo onveilig geweest. GroenLinks-PvdA zal een hoger defensiebudget steunen als dat nodig is voor onze veiligheid. De kiezer mag zich nu uitspreken over de vraag waar de rekening komt te liggen."

GroenLinks-PvdA stemde eerder nog tegen moties om de NAVO-norm te verhogen. De partij vond dat het kabinet het eerst eens moest worden over een eigen standpunt. Dat gebeurde afgelopen vrijdag in de ministerraad.