Stroom en gas afgesloten in gebied van brand Arnhem

ARNHEM (ANP) - Zo'n 150 winkels en woningen in het centrum van Arnhem hebben geen stroom. Sinds de nacht van woensdag op donderdag woedt in het gebied een grote brand in een huizenblok met historische panden. Netbeheerder Liander heeft in overleg met de brandweer de stroom afgesloten in een nabijgelegen transformatorhuisje.

Ook is bij 75 panden het gas afgesloten. Medewerkers van Liander zijn in de Jansstraat gasleidingen aan het uitgraven. In een winkel in de straat woedt nog een gasbrand. Het gas wordt afgesloten, zodat de brand kan stoppen.

Gedurende de dag wordt per pand bekeken waar gas en stroom weer kunnen worden aangesloten, legt een woordvoerder van de netbeheerder uit. "We gaan per kabel bekijken waar de spanning er weer op kan." Hij verwacht dat het nog wel even kan duren voor weer iedereen is aangesloten. "Dit is een complex klusje waar we zeker enkele uren, mogelijk nog de hele dag, mee bezig zijn."

Medewerkers van de netbeheerder kunnen op dit moment nog niet overal bij omdat er nog brand woedt en asbest is vrijgekomen. "We moeten wel veilig kunnen werken."