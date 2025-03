De vuile streken van Seats and Sofas (editie 2025)

Het internet staat vol met horrorverhalen over budgetketen Seats and Sofas. De meubelwinkel – bekend van zijn schreeuwende advertenties – lokt klanten met lage prijzen. Maar eenmaal in de winkel blijkt de deal een stuk minder appetijtelijk. Onderzoeksplatform Radar gaat opnieuw op onderzoek uit; nu met een verborgen camera.

In 2018 kreeg Seats and Sofas een boete van 350.000 euro van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens ACM misleidde het bedrijf klanten met kortingen die niet echt bestonden. “In de folders en in de winkels werd door het gebruik van ‘van-voor prijzen’ een prijsvoordeel gesuggereerd dat niet bestond.”

Nepkortingen

Ook waren er geen prijskaartjes op de meubels. Klanten konden de prijs alleen via een verkoper te weten komen. ‘‘Dit mag niet.’’

Eind 2024 roept de Consumentenbond ACM opnieuw op om in te grijpen. Volgens hun onderzoek ‘‘strooit Seats and Sofas met nepkortingen, zet het consumenten onder druk en misleidt het met onjuiste informatie.’’ De Consumentenbond start vervolgens een klachtenprocedure bij de Reclame Code Commissie.

Lokkertjes

Radar bezoekt vier vestigingen met een verborgen camera en toont interesse in de Lissabon-bank. Volgens de folder is de bank ‘alleen deze week’ te koop voor 499 euro. Op de foto’s ziet de bank er netjes uit, maar in de winkel blijkt de bank uit de folder 1199 euro te kosten. ‘‘Dit is hoe we adverteren”, zegt een verkoper. Op de vraag of dit bedoeld is om klanten te lokken, reageert hij met: ‘‘Tuurlijk.’’ Hij laat ook weten: ‘‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand de bank koopt in de goedkope stof.’’

Seats and Sofas belooft 'Vandaag kopen, vanavond zitten', omdat ze zouden werken met een grote voorraad. Maar wie de Lissabon-bank voor 499 euro wil kopen, moet 6 tot 12 weken wachten.

Klanten onder druk zetten

De duurdere versie van 1199 euro is wel direct leverbaar, maar er is een speciale korting. ‘‘Toevallig is er die dag ergens in Duitsland een nieuw filiaal geopend.’’ Klanten krijgen daardoor een extra aanbieding, maar ‘‘dan moeten we wel snel beslissen, tenzij je het volle pond wilt betalen, dat mag ook.’’ Een week later bezoekt Radar opnieuw hetzelfde filiaal. De aanbieding geldt nog steeds, en wederom is er ‘‘net weer een nieuw filiaal in Duitsland geopend.’’

Slechte service

Veel klachten die Radar ontvangt, gaan over de service. Klanten met een kapotte bank moeten deze zelf terugbrengen naar de winkel en betalen voor het vervoer. Maar volgens de wet ‘‘geldt dat een klant recht heeft op een deugdelijk product en geen kosten hoeft te maken voor reparatie of vervanging.’’

Bron: Radar