Studenten Maastricht kunnen Canvas nog niet gebruiken na hack

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 1:14
MAASTRICHT (ANP) - Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook maandag nog geen gebruik maken van de onderwijssoftware Canvas. Dat levert hinder op voor het geven van onderwijs, maar de colleges gaan wel gewoon door, laat de universiteit weten.
Cybercriminelen hebben onlangs ingebroken bij het bedrijf achter de dienst, Instructure. Daarbij zouden namen, mailadressen en student- of medewerkersnummers zijn gestolen. Universiteiten koppelden de systemen die normaliter in verbinding staan met Canvas daarvan los. De universiteit in Maastricht zegt zeker te willen weten dat de verbinding veilig kan worden hersteld.
Zes andere Nederlandse universiteiten maken ook gebruik van Canvas. Dat zijn de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de universiteit in Tilburg, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente. Het is nog niet bekend of Canvas daar alweer beschikbaar is.
