Studie die glyfosaat linkt aan kanker op korte termijn beoordeeld

EDE (ANP) - Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gaat op korte termijn een internationaal onderzoek beoordelen waarin een duidelijk verband wordt gelegd tussen blootstelling aan het middel glyfosaat en diverse vormen van kanker bij proefdieren. Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van Landbouw.

"Onze experts gaan die studie goed bekijken en er vervolgens over rapporteren, dat gebeurt gewoon openbaar wat ons betreft", laat een woordvoerder van het Ctgb weten.

Uit het onderzoek onder leiding van Italiaanse wetenschappers kwam naar voren dat ratten vaker kanker krijgen naarmate ze worden blootgesteld aan hogere doses glyfosaat en bestrijdingsmiddelen die daarvan worden gemaakt. Daarmee leverden de onderzoekers nieuw bewijs voor de stelling dat de omstreden stof, die wordt gebruikt in onkruidverdelgers als Roundup, kankerverwekkend is - in elk geval voor de proefdieren.

Het Ctgb verwacht dat het beoordelen van de studie enkele weken zal duren.