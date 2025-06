Ziekenhuis AVL: waar mogelijk telefonische afspraken bij NAVO-top

AMSTERDAM (ANP) - Het Antoni van Leeuwenhoek doet in de dagen rondom de NAVO-top "waar mogelijk" poliafspraken telefonisch. Wegafsluitingen hebben impact op de bereikbaarheid van het ziekenhuis in Amsterdam. "We verwachten dat onze zorg zo veel mogelijk door kan gaan zoals normaal", laat het AVL weten. Medewerkers die mogelijk niet op tijd op hun werk kunnen komen door de verkeershinder kunnen overnachten in het ziekenhuis.

Volgens het AVL gaat het om afspraken op de polikliniek zonder aansluitende afspraak voor onderzoek of behandeling, "want daarvoor moeten patiënten in het ziekenhuis zijn". Het ziekenhuis informeert patiënten en collega's over de verwachte verkeersdrukte en een mogelijk langere reistijd.

De NAVO-top is op 24 en 25 juni in Den Haag. Veel wegen tussen Schiphol, Leiden en Den Haag zijn in die week helemaal of gedeeltelijk afgesloten. De overheid heeft opgeroepen de Randstad te mijden.