Surinaamse oud-president Wijdenbosch (83) overleden

PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse oud-president Jules Albert Wijdenbosch (83) is in Paramaribo overleden. Wijdenbosch trad in 1996 aan als president voor de Nationale Democratische Partij (NDP) van Desi Bouterse. Zijn termijn zou in 2001 aflopen, maar na aanhoudende protesten tegen zijn beleid kwamen er vervroegde verkiezingen op 25 mei 2000.

Tijdens zijn presidentschap ontsloeg hij zijn 'adviseur van staat' Bouterse, verliet de NDP en begon een eigen partij: het Democratisch Nationaal Platform 2000. Meerdere prominente NDP-leden gingen mee.

Onder leiding van Wijdenbosch werden bruggen gebouwd over de Suriname- en Coppenamerivier. De oud-president heeft ook gediend als vicepremier, premier, minister en parlementariër. Na de zogeheten kerstcoup van 1990 was hij vicepresident tot 1991. Na zijn verzoening met Bouterse keerde hij terug naar de NDP. Toen Bouterse president werd, benoemde hij Wijdenbosch tot raadsadviseur.

Wijdenbosch studeerde bestuurskunde en politicologie in Amsterdam.