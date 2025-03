Surinamer Ramdin gaat Organisatie van Amerikaanse Staten leiden

PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin (66) is in Washington gekozen tot secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), een bundeling van 34 landen in Zuid- en Noord-Amerika. Het is voor het eerst dat een land uit het Caribisch gebied de organisatie leidt. Ook is het voor het eerst een niet-Spaanstalig land.

Ramdin werd unaniem gekozen nadat Paraguay zijn tegenkandidaat Ruben Ramirez Lescano had teruggetrokken. De Surinamer kreeg steun van de veertien landen van de Caribische Gemeenschap CARICOM. Andere Zuid-Amerikaanse landen sloten zich daarbij aan.

Ramdin voltooide zijn studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft ruime ervaring als diplomaat. Hij was van 2005 tot 2015 assistent-secretaris-generaal bij de OAS en is sinds 2020 buitenlandminister in de regering van president Chan Santokhi. Hij wil zich inzetten voor politieke stabiliteit en regionale veiligheid "via een proces van inclusiviteit en eenheid".

Surinaamse inheemsen wonnen drie rechtszaken tegen de staat bij het onafhankelijke mensenrechtenhof van de OAS, maar hun rechten en bescherming zijn niet gegarandeerd, schreef de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) onlangs aan de OAS. De VIDS stelt dat Suriname als enige land op het westelijk halfrond de collectieve rechten van inheemse volken niet erkent en dringt erop aan "om met hernieuwde vastberadenheid te werken aan het respecteren en promoten van de mensenrechten van de inheemse volken van Amerika".