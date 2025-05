Suzan & Freek dankbaar voor steun na nieuws over ziekte Freek

DEN HAAG (ANP) - Suzan Stortelder en Freek Rikkerink, beter bekend als het duo Suzan & Freek, zijn dankbaar voor alle berichten die zij hebben gekregen naar aanleiding van het nieuws dat Freek ongeneeslijk ziek is. Op Instagram spreken de twee hun waardering uit voor de "onophoudelijke golf aan liefde en steun die we deze week gevoeld hebben".

"We willen jullie uit de grond van ons hart bedanken voor alle lieve berichten, kaarsjes en gebaren. Waar wij elkaar altijd zullen vasthouden, hebben we gevoeld dat jullie dat ook met ons doen. Liefde is alles", schrijven Suzan en Freek in hun Instagram Stories.

Het stel maakte dinsdagmiddag bekend dat Freek (32) uitgezaaide longkanker heeft, Het duo stopte per direct met optreden. Vorig weekend stonden beiden nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. "Met een lach en een traan kijken we terug op de concerten van afgelopen weekend. 'Wat was het geweldig hè', zeiden we zondag lachend in de auto terug naar huis. En geweldig was het!"