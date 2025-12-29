Sydney staat tijdens jaarwisseling stil bij aanslag Bondi Beach

SYDNEY (ANP) - De Australische stad Sydney staat vlak voor de jaarwisseling stil bij de dodelijke aanslag op Bondi Beach. Een uur voor 2026 wordt een minuut stilte gehouden en wordt een menora geprojecteerd op de Sydney Harbour Bridge, waar het nieuwe jaar traditioneel met een grote vuurwerkshow wordt ingeluid.

De menora, een zevenarmige joodse kandelaar, is volgens Australische media op het laatste moment toegevoegd aan het eerbetoon na kritiek van Joods-Australische creatievelingen, onder wie Pulitzerprijswinnaar Geraldine Brooks. Die lieten in een open brief weten het oorspronkelijke eerbetoon te generiek te vinden en drongen aan op een joods symbool.

De gemeente Sydney, waar Bondi Beach onder valt, wilde aanvankelijk een afbeelding van een duif en het woord 'peace' op de brug projecteren en later die avond een minuut stilte houden met een verlichte Sydney Harbour Bridge.

De aanslag van 14 december vond plaats tijdens een chanoekaviering en kostte vijftien mensen het leven.