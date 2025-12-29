Brand wint in Loenhout voor twaalfde keer op rij veldrit

LOENHOUT (ANP) - Lucinda Brand heeft maandag de Azencross gewonnen, een veldrit die meetelt voor de X2O-trofee in het Belgische Loenhout. Voor de 36-jarige Dordtse van Baloise Glowi Lions was het haar twaalfde zege op rij.

Brand reed dit keer niet van start tot finish voorop. Pas in de slotronde nam ze afstand van haar concurrentes. De Tsjechische Krystina Zemanova werd tweede, de Nederlandse Manon Bakker derde. Brand, die alle vier de voorgaande crossen uit de reeks om de X2O-trofee won, leidt het klassement met een riante voorsprong.

Brand was niet goed weg, maar eenmaal vooraan trof ze Bakker, de Britse Zoe Bäckstedt, bezig aan haar tweede cross deze winter na een trainingsongeval, en de Tsjechische Zemanova. Pas in de slotronde viel ze aan. "Het was eigenlijk een poging om Zemanova moe te maken, omdat ik haar vreesde in de sprint", keek ze terug in het flashinterview. "Maar ze kon niet meer volgen. Het was een moeilijke race met veel glibberige bochten en weinig stroken waar je op kracht afstand kon nemen."