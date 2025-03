Syrische leider tekent 'grondwettelijke verklaring'

DAMASCUS (ANP/AFP) - De Syrische leider Mohamed al-Sharaa heeft 'een grondwettelijke verklaring' ondertekend, een soort voorlopige nieuwe grondwet. Het document is opgesteld door een comité dat de opdracht had een grondwet te maken om die van de decennialange dictatuur van Bashar al-Assad en eerder diens vader Hafez te vervangen.

Al-Sharaa zei dat de verklaring een nieuw hoofdstuk is in de geschiedenis van Syrië en "onderdrukking vervangt door recht". In de vijf jaren van overgang naar een nieuw politiek stelsel komt er een volksvertegenwoordiging waarvan een derde van de leden wordt benoemd door de president.

Deze volksvertegenwoordiging maakt de wetten. De verklaring onderstreept dat er een strikte scheiding van machten moet zijn.

Net als in de vorige grondwet moet de president van het land een moslim zijn en vormt islamitische jurisprudentie een basis voor de wet.