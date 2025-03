Kunnen je nabestaanden zich redden als jij komt te overlijden?

Als iemand overlijdt, is dat een droevige gebeurtenis. Een periode van rouw volgt waarin de nabestaanden moeten wennen aan het feit dat iemand er niet meer is. Naast deze zware emotionele klus, worden nabestaanden ook regelmatig geconfronteerd met praktische problemen. Is er bijvoorbeeld nog een hypotheek die moet worden afbetaald of moet er erfbelasting worden betaald over hetgeen je geërfd hebt, dan kan dat tot problemen leiden. Vandaar dat het verstandig is om eens te kijken of je nabestaanden zich kunnen redden in het geval je (plotseling) wegvalt. Is dit niet het geval, dan kun je een verzekering voor je nabestaanden afsluiten.

Welke risico’s lopen je nabestaanden precies?

Als je overleden bent, wil dat niet zeggen dat daarmee ook gelijk al je financiële betaalverplichtingen wegvallen. Sterker nog; deze worden vaak doorgeschoven naar je nabestaanden. Dat is het geval wanneer je een nog niet afbetaalde hypotheek hebt. Heb je een woning met je partner gekocht, dan draait je partner voortaan op voor alle kosten die die hypotheek met zich meebrengt. Dat kan een behoorlijke last vormen. Wil je voorkomen dat je partner de woning moet verkopen omdat hij of zij de kosten niet meer kan opbrengen, dan kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Met deze verzekering regel je dat je nabestaande een uitkering krijgt van de verzekering waarmee de vaste lasten betaald kunnen worden. Je kunt de ORV voor vele posten afsluiten, dus kijk een keer welke kosten je niet meer kunt betalen als je partner wegvalt.

Wanneer kun je het beste een ORV afsluiten?

Wat is het juiste moment om een ORV af te sluiten? Het antwoord: zo snel mogelijk. Het leven is namelijk onvoorspelbaar en er kan zomaar iets gebeuren. Op het moment dat je gezond bent, zullen verzekeraars geen vragen stellen bij je aanmelding. Op het moment dat je al ziek bent, wordt dit een stuk lastiger. Zorg er daarom voor dat je je zaken zo snel mogelijk regelt, omdat je dan veel problemen voorkomt. Vind je het lastig om te bepalen wat je nabestaande nodig heeft om rond te kunnen komen? Maak dan een afspraak met een adviseur van je verzekeringsmaatschappij. Deze kan je helpen om alle inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten om zo te berekenen welk bedrag nodig is om alle kosten te kunnen blijven betalen. Heb je kinderen en wil je zeker zijn dat ze later kunnen studeren? Dan kun je ook deze kosten mee laten wegen in de algemene berekening.

Vergelijk verschillende verzekeraars voor de beste deal

Een ORV afsluiten hoeft niet moeilijk te zijn. We raden je aan om online diverse aanbieders te vergelijken om zo de beste deal te sluiten. Kijk daarbij niet alleen naar de hoogte van de premie, maar vooral naar de dekking. Een betere dekking levert heel veel meer op dan een besparing op je maandelijkse premie. Zo laat je een mooi vangnet achter.