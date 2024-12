Syrische minister spreekt van veiligheidskordon rond hoofdstad

DAMASCUS (ANP/AFP) - De Syrische minister van Binnenlandse Zaken, Mohammed al-Rahmoun, heeft tegen staatsmedia gezegd dat er door de strijdkrachten "een ondoordringbaar veiligheidskordon rond de hoofdstad Damascus" is aangelegd. Dit is een sterk kordon tot in de wijde omtrek van Damascus en niemand kan die verdedigingslinie doorbreken, aldus de bewindsman.

De minister lijkt hier in te gaan op meldingen van rebellen die zeggen dat ze vanuit het zuiden tot aan de rand van Damascus zijn doorgedrongen. Het leger heeft zaterdag gezegd dat het zich heeft gehergroepeerd in talrijke gebieden ten zuiden van Damascus. Volgens rebellen heeft het zich uit vrees voor de aanval op de hoofdstad inderhaast teruggetrokken.