Syrische rebellen kiezen al-Bashir als leider overgangsregering

DAMASCUS (ANP/BLOOMBERG) - De overgangsregering in Syrië komt onder leiding te staan van Mohammed al-Bashir, een ingenieur die eerder als bestuurder werkte in het rebellengebied. Volgens de Syrische televisie hebben de rebellen hem nu aangesteld en is zijn hoofdtaak om "te voorkomen dat het land afglijdt naar chaos".

De rebellen, onder leiding van het streng islamitische Hayat Tahrir al-Sham (HTS), rukten afgelopen week in razend tempo op, waardoor dictator Bashar al-Assad besloot het land te ontvluchten. HTS-leider Abu Mohammed al-Jolani kwam zondag aan in de hoofdstad Damascus en had later een ontmoeting met de premier en vicepresident van Assad om te praten over een nieuwe regering.

Al-Bashir, afkomstig uit Idlib, was eerder minister in het rebellengebied in het noordwesten van Syrië. Eerder dit jaar kwam hij aan de leiding te staan van de regering daar, die gesteund en gefinancierd werd door HTS.

Al-Jolani blijft als militair leider het gezicht van HTS en zal waarschijnlijk een grote rol spelen bij het opzetten van een nieuwe regering.