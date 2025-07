Taiwan houdt grootste militaire oefening ooit

TAIPEI (ANP/RTR) - Taiwan is begonnen aan zijn grootste militaire oefeningen ooit. Op die manier bereidt de eilandstaat zich voor op een eventuele aanval van China.

Aan het begin van de jaarlijkse Han Kuang-oefeningen worden Chinese aanvallen op de Taiwanese commandosystemen en infrastructuur gesimuleerd. In de komende tien dagen zullen de oefeningen worden uitgebreid om de paraatheid van Taiwan te beoordelen.

Een hoge defensiefunctionaris zei tegen persbureau Reuters naar de situatie in Oekraïne te kijken. "We leren van de situatie in Oekraïne in de afgelopen jaren en denken realistisch na over wat Taiwan zou kunnen tegenkomen in echte gevechten."

22.000 reservisten

Dit jaar zijn voor de oefeningen zo'n 22.000 reservisten gemobiliseerd, het grootste aantal ooit.

Beijing beschouwt het democratisch bestuurde Taiwan als onderdeel van China en heeft de militaire druk op het eiland de afgelopen jaren opgevoerd, onder meer met militaire oefeningen en patrouilles.